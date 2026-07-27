Москва потребовала от США объяснить отказ от «анкориджских идей» по Украине Россия ожидает от Соединенных Штатов разъяснений после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что так называемые «анкориджские идеи» больше не могут рассматриваться в качестве основы для урегулирования конфликта на Украине.