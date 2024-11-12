На телеканале СТС выходит спортивная программа. Одним из героев стал "Бобокалон Мирхомидов из Москвы!" — профессиональный боксер и боец ММА.
"Бобокалон Мирхомидов из Москвы!": Телеканал СТС теперь учит любить таджиков
Комментарии
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Александр
Сначала сам научись к людям по людски относиться.
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56 мин.
Александр Пятнистый
А ведь он прав, Бобо. Он живет здесь, никому ничего не навязывает, выступает за Россию...Давайте по тем, кто служил у Каминского в РОНА, у Власова, наконец, по резуну-суворову и по кузьминову будем судить о всех скопом русских. Могу еще десяток мразей, называвших себя русскими назвать. Так как, начинать?
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41 мин.
Татьяна Хуторская
Таджики пусть ответят за геноцид русских в начале 90-х.! За убийства ни в чëм не повинных русских людей! А потом мы поговорим о том как их тут называют и как они заслуживают, чтобы их называли. Каналу СТС - позор!!!!
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2 мин.
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