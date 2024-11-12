"Бобокалон Мирхомидов из Москвы!": Телеканал СТС теперь учит любить таджиков

Александр Пятнистый

А ведь он прав, Бобо. Он живет здесь, никому ничего не навязывает, выступает за Россию...Давайте по тем, кто служил у Каминского в РОНА, у Власова, наконец, по резуну-суворову и по кузьминову будем судить о всех скопом русских. Могу еще десяток мразей, называвших себя русскими назвать. Так как, начинать?