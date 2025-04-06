Как долго задержится зима в Московском регионе, спрогнозировала синоптик

Зима не будет торопиться покидать Московский регион. Об этом предупредила в воскресенье, 6 апреля, в своем главный специалист информационного агентства "Метеоновости" столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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