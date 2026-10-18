Через полгода Россия может начать управлять ракетами и беспилотниками в режиме реального времени. С таким предупреждением выступил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов.
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