Юные модельеры из Нового Уренгоя представили три коллекции этно-одежды

В Новом Уренгое воспитанники Театра моды «Текстиль-Арт» представили новые коллекции одежды. Показ прошел на отчетном гала-концерте дворца творчества «Академия Талантов», сообщили в пресс-службе администрации газовой столицы.
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