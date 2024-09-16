Газету 1941 года на квартиру в Москве меняет житель Новосибирска

В Новосибирске выставили на продажу газету «Комсомольская правда» от 24 июня 1941 года. Владелец печатного издания уверяет, что это подлинник и готов провести любую проверку, но только в своем присутствии.
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