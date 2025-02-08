Добрый Мир
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Добрый Мир

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КНДР отвесила оплеуху Трампу: «Наши ядерные силы беспредельно мощны – на страх жалким и слепым маньякам войны»

КНДР отвесила оплеуху Трампу: «Наши ядерные силы беспредельно мощны – на страх жалким и слепым маньякам войны»

9790 прочтений Вчера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), официальный информационный орган правительства КНДР, отреагировало на разговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Сигэру Исибы.

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