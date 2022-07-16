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«Челси» объявил о трансфере Кулибали из «Наполи». Контракт – на 4 года

«Челси» объявил о трансфере Кулибали из «Наполи». Контракт – на 4 года

Защитник Калиду Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи». «Синие» официально подтвердили трансфер. 31-летний сенегалец подписал контракт сроком на 4 года.

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