В НАТО оценили риск конфликта в Арктике из-за дружбы РФ и Китая Ирэн ОрлонскаяАдмирал Североатлантического альянса Бауэр заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем повышает вероятность возникновения конфликта с НАТО в Арктике.
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