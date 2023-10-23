В НАТО оценили риск конфликта в Арктике из-за дружбы РФ и Китая Ирэн ОрлонскаяАдмирал Североатлантического альянса Бауэр заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем повышает вероятность возникновения конфликта с НАТО в Арктике.