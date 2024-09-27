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Царьград

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Евромайдан 2.0 угрожает ещё одной экс-республике СССР: Обозначена дата возможного "взрыва"

Евромайдан 2.0 угрожает ещё одной экс-республике СССР: Обозначена дата возможного "взрыва"

Евромайдан 2.0 угрожает ещё одной экс-республике СССР. Обозначена дата возможного "взрыва". По мнению Игоря Шорникова, мрачные тучи сгущаются над Молдавией и Приднестровьем.

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