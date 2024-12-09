Кнайсль посетила нацпарк в Приморье и встретила там амурского тигра

Бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, которая стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России, посетила нацпарк "Бикин" в Приморье и встретила там редкого хищника.