Кнайсль посетила нацпарк в Приморье и встретила там амурского тигра

Бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, которая стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России, посетила нацпарк "Бикин" в Приморье и встретила там редкого хищника.
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