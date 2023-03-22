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Глава МАГАТЭ Гросси: создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС уже не рассматривается

Глава МАГАТЭ Гросси: создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС уже не рассматривается

Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не рассматривается, заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

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