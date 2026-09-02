Осуждённые за смертельное избиение футболиста Арсения Ерошевича обжалуют приговор

От 8,5 до 11 лет строгого режима: суд вынес приговор за гибель футболиста Ерошевича.Защита фигурантов уголовного дела о смертельной драке около бара в подмосковном Щёлкове, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, намерена обжаловать решение суда.