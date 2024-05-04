ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Друг попросил меня прикрыть его шашни с любовницей перед женой. А когда я отказала, то начал открыто шантажировать

Друг попросил меня прикрыть его шашни с любовницей перед женой. А когда я отказала, то начал открыто шантажировать

Говорят, что друзей мужского пола не бывает. Но я много лет дружила с одним мужчиной, которого зовут Петр.

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Комментарии
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А
Александр24
Ну и откуда этот &quot;друг&quot; узнал, что жена друга бляданула на курорте? ( Скромно назвала измену по-пьяни &quot;романом&quot; при этом продолжив &quot;любить&quot; мужа.) Она рассказала подруге, та рассказала мужу, тот и начал свой шантаж.   Это друзья? Отвратительны все! Кроме, конечно, рогатого мужа - он-то ни в чём не виноват.
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13 час.
Вера Федорова
Так, всё-таки, это был роман или единоразовое по пьяни? Хотя, о чём... какая разница- и то и другое не делается, если есть любовь. А если есть место для измены в каком бы то ни было виде, это может называться как-то иначе. И за один необдуманный поступок надо теперь жить и кого-то всегда бояться. Этот &quot;друг&quot; ведь может когда-нибудь по той же пьяни всё рассказать её мужу, не особо заботясь, поверит тот или нет. А ведь может и поверить.
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11 час.

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