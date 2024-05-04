Друг попросил меня прикрыть его шашни с любовницей перед женой. А когда я отказала, то начал открыто шантажировать

Ну и откуда этот "друг" узнал, что жена друга бляданула на курорте? ( Скромно назвала измену по-пьяни "романом" при этом продолжив "любить" мужа.) Она рассказала подруге, та рассказала мужу, тот и начал свой шантаж. Это друзья? Отвратительны все! Кроме, конечно, рогатого мужа - он-то ни в чём не виноват.

Вера Федорова

Так, всё-таки, это был роман или единоразовое по пьяни? Хотя, о чём... какая разница- и то и другое не делается, если есть любовь. А если есть место для измены в каком бы то ни было виде, это может называться как-то иначе. И за один необдуманный поступок надо теперь жить и кого-то всегда бояться. Этот "друг" ведь может когда-нибудь по той же пьяни всё рассказать её мужу, не особо заботясь, поверит тот или нет. А ведь может и поверить.