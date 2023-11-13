Глава МОК разъяснил идею приостановки членства ОКР в организации

Приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских организаций, заявил 13 ноября президент МОК Томас Бах.
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