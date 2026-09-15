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Газета.ру

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Чимаев: представить себе не мог, что Стрикленд сможет меня победить

Чимаев: представить себе не мог, что Стрикленд сможет меня победить

Представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев в интервью YouTube-каналу Адама Зубайраева заявил, что не допускал мысли о возможном поражении от американца Шона Стрикленда в титульном бою на турнире UFC 328.

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