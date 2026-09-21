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Цена операции «Вивальди»: Пять деревень за несколько миллиардов долларов

Цена операции «Вивальди»: Пять деревень за несколько миллиардов долларов

Из-за того, что Драпатый стянул всё ПВО под Красный Лиман, уничтожено 2,1 млн кв. м украинских складов, забитых товарами, оружием и амуницией .

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