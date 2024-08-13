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Пешеходная галерея свяжет станцию «Потапово» с остановкой

Пешеходная галерея свяжет станцию «Потапово» с остановкой

Протяжённость перехода составит 29 метров.В Москве продолжается строительство станции «Потапово». Она станет конечной на южном направлении Сокольнической линии метро.

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