👩⚕️ Специальная медпомощь: В ялтинской городской поликлинике открыли отделение диализа Раньше жители Ялты с почечной недостаточностью несколько раз в неделю ездили в Алушту и Симферополь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👩⚕️ Специальная медпомощь: В ялтинской городской поликлинике открыли отделение диализа Раньше жители Ялты с почечной недостаточностью несколько раз в неделю ездили в Алушту и Симферополь.