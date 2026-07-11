Минобороны РФ: Зеленский стянул к Киеву все западные ПВО

Российское высокоточное оружие преодолевает защитуПрезидент Украины Владимир Зеленский стянул к Киеву практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны, однако российское высокоточное оружие большой дальности успешно преодолело эту защиту.
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