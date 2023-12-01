Батька удвоил налоги с богатых, напомнив о событиях Великого Октября

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Комментарии
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Владислав Петряев
Да, Путину есть о чём подумать, почитав эти комментарии и пожелания!!! Владислав Петряев
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1 час.
Владимир Петросов
Вот и вот. Все бабки вертать взад - в СТРАНУ.
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1 час.
Кошмар
Раз Лукашенко так сделал, значит, Путин не возражал. Вывод - обкатают в Белоруссии, распространят на Россию. Союзное государство как никак.😀
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52 мин.

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