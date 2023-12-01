Ноль мигрантов, либералы в специально отведенных местах и только по выходным. Что еще можно перенять у Белоруссии? Сергей Аксенов На фото: президент Белоруссии Лукашенко (Фото: БелТА/ТАСС) Новый план интеграции на предстоящие три года готовятся утвердить Россия и Белоруссия.
Батька удвоил налоги с богатых, напомнив о событиях Великого Октября
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Да, Путину есть о чём подумать, почитав эти комментарии и пожелания!!! Владислав Петряев
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1 час.
Владимир Петросов
Вот и вот. Все бабки вертать взад - в СТРАНУ.
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1 час.
Кошмар
Раз Лукашенко так сделал, значит, Путин не возражал. Вывод - обкатают в Белоруссии, распространят на Россию. Союзное государство как никак.😀
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52 мин.
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