Первая поставка от Трампа, или Ради чего Украина провоцирует ответные удары России

Россия потребовала созвать внеочередное заседание Совбеза ООН не позднее 30 мая. Это следует из сегодняшнего заявления первого заместителя постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрия Полянского.
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