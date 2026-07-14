Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с 6 по 12 июля 2026 года из-за атаки Вооруженных сил Украины пострадало 312 человек, 40 человек погибло.
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