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За неделю из-за атак ВСУ пострадало 312 мирных жителей – Мирошник 

За неделю из-за атак ВСУ пострадало 312 мирных жителей – Мирошник 

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с 6 по 12 июля 2026 года из-за атаки Вооруженных сил Украины пострадало 312 человек, 40 человек погибло.

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