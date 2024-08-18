Москвичей предупредили о жаре

В предстоящий понедельник, 19 августа, температура в Москве достигнет 29 градусов. О жаркой погоде жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.
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