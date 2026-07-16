Европа отказывается от переговоров и продолжает накачивать Киев оружием – эксперт

Кандидат политических наук, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров в программе «Мнение» на News Front новость о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о партнерстве ЕС и Украины по дронам.