Европа отказывается от переговоров и продолжает накачивать Киев оружием – эксперт

Кандидат политических наук, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров в программе «Мнение» на News Front новость о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о партнерстве ЕС и Украины по дронам.
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