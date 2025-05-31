Гарантия на Lada Niva Sport — всего 2 года или 50 тыс. км, но и ее можно запросто лишиться. Оказалось, что внедорожник не предназначен для гонок и спортивных мероприятий

Ресурс «Лада.онлайн» раскрыл интересную подробность о Lada Niva Sport. Судя по названию, можно было бы думать, что машину вполне можно использовать в спортивных мероприятиях, но это не так: согласно АвтоВАЗу, «автомобиль не предназначен для автомобильных спортивных соревнований и не предусматривает гоночный режим эксплуатации».