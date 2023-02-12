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«Это лучший момент в моей жизни». Леброн Джеймс шокировал юную болельщицу, сев рядом

«Это лучший момент в моей жизни». Леброн Джеймс шокировал юную болельщицу, сев рядом

Юная болельщица, сидевшая в первом ряду на матче «Уорриорз» – «Лейкерс», была потрясена, когда на соседнее кресло сел Леброн Джеймс.

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