Wildberries потребовал от компании Бакальчука 42 миллиарда рублей

В «РВБ» уточнили, что проектная компания ранее получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries подал в арбитражный суд иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд рублей, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование.