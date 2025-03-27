Wildberries потребовал от компании Бакальчука 42 миллиарда рублей

В «РВБ» уточнили, что проектная компания ранее получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries подал в арбитражный суд иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд рублей, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование.
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