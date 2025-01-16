Журналистка с Украины Панченко поблагодарила Рубио за слова о бойцах ВСУ

Известная на Украине журналистка Диана Панченко бурно и эмоционально отреагировала на недавнее признание кандидата на пост американского госсекретаря Марко Рубио, предложенного избранным главой этой страны Дональдом Трампом.
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