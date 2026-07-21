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Царьград

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"Топливо 75": Забайкалье получило 480 вагонов с топливом за 9 дней

"Топливо 75": Забайкалье получило 480 вагонов с топливом за 9 дней

За девять дней в Забайкальский край доставили 480 вагонов с топливом по железной дороге. Вице-премьер Новак и президент Путин обсудили временные трудности с топливом, усилия по стабилизации ситуации и исправление логистики.

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