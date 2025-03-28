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Царьград

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ФСБ предотвратила теракт в Москве: задержан мужчина с СВУ и $10 тыс. от шпионов

ФСБ предотвратила теракт в Москве: задержан мужчина с СВУ и $10 тыс. от шпионов

ФСБ задержала мужчину в Москве, планировавшего теракт. У него изъяли самодельное взрывное устройство, связанное с украинскими спецслужбами, пообещавшими $10 тыс.

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