СК возбудил новое дело на мигрантку, требующую вернуть 24 миллиона на жилье

Так купецкая как сидела у власти так и сидит…Как?Кто покрывает? А должна быть уже на нарах

ninikooo Митусова

Воробьев « крышует все диаспоры « в Подмосковье и такие , как Купецкая- « его люди». Хочется дождать того и счастливого дня, когда Воробьев, мэр Мытищ, Балашихи и их пособники сядут на скамью подсудимых за все свои махинации с диаспорами. Их место- в тюрьме. Они превратили Подмосковье в гетто мигрантов.