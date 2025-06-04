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  • Ирина
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СК возбудил новое дело на мигрантку, требующую вернуть 24 миллиона на жилье

СК возбудил новое дело на мигрантку, требующую вернуть 24 миллиона на жилье

СК завел дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — покушение на мошенничество; мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

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Комментарии
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Поля Русс
Так купецкая как сидела у власти так и сидит…Как?Кто покрывает? А должна быть уже на нарах
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22 час.
ninikooo Митусова
Воробьев « крышует все диаспоры « в Подмосковье и такие , как Купецкая- « его люди». Хочется дождать того и счастливого дня, когда Воробьев, мэр Мытищ, Балашихи и их пособники сядут на скамью подсудимых за все свои махинации с диаспорами. Их место- в тюрьме. Они превратили  Подмосковье в гетто мигрантов.
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21 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Продажные твари... И сколько этих мразей по России
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9 час.
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