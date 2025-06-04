СК завел дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — покушение на мошенничество; мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
СК возбудил новое дело на мигрантку, требующую вернуть 24 миллиона на жилье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Поля Русс
Так купецкая как сидела у власти так и сидит…Как?Кто покрывает? А должна быть уже на нарах
Ответить
22 час.
ninikooo Митусова
Воробьев « крышует все диаспоры « в Подмосковье и такие , как Купецкая- « его люди». Хочется дождать того и счастливого дня, когда Воробьев, мэр Мытищ, Балашихи и их пособники сядут на скамью подсудимых за все свои махинации с диаспорами. Их место- в тюрьме. Они превратили Подмосковье в гетто мигрантов.
Ответить
21 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Продажные твари... И сколько этих мразей по России
Ответить
9 час.
Свежие комментарии