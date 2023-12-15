В поликлинике на Лосевской начался капремонт

Во втором филиале городской поликлиники №218 на Лосевской ул., 2, стартовал капитальный ремонт. Как сообщила главврач поликлиники Нателла Парсаданян, работы выполнят в соответствии с новым московским стандартом.
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