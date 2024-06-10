Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение

До 5 тысяч рублей Согласно сообщению автора инициативы, главы комитета Государственной думы по социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), правительство России поддержало законопроект, предусматривающий введение штрафов в размере от 3 до 5 тысяч рублей за опасное вождение.
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