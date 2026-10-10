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Сейсмолог спрогнозировал афтершоки после землетрясения в Кузбассе

Сейсмолог спрогнозировал афтершоки после землетрясения в Кузбассе

РЕН ТВ Кемеровская область содрогнулась от землетрясения 10 октября. Магнитуда – 4,9. Такой силы толчков хватило, чтобы в жилых домах потрескались стены и с полок магазинов упали товары.

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