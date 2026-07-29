Абрамов: В чат-боты нельзя загружать банковские реквизиты

Николай Абрамов, возглавляющий Дирекцию искусственного интеллекта в ИТ-компании «Первый Бит», в разговоре с корреспондентом агентства «Прайм» обратил внимание на опасность, которую несли публичные чат-боты.
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