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Абрамов: В чат-боты нельзя загружать банковские реквизиты

Абрамов: В чат-боты нельзя загружать банковские реквизиты

Николай Абрамов, возглавляющий Дирекцию искусственного интеллекта в ИТ-компании «Первый Бит», в разговоре с корреспондентом агентства «Прайм» обратил внимание на опасность, которую несли публичные чат-боты.

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