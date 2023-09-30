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В Тюмени уровень воды в реке Тура, которая снабжает город водой, снова обновил исторический минимум

В Тюмени уровень воды в реке Тура, которая снабжает город водой, снова обновил исторический минимум

Уровень воды в реке Тура в Тюмени достиг нового критического показателя. По данным гидропоста, находящегося в областной столице, 29 сентября вода опустилась отметки ниже 89 см (-4 см за сутки).

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