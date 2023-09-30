В Тюмени уровень воды в реке Тура, которая снабжает город водой, снова обновил исторический минимум

Уровень воды в реке Тура в Тюмени достиг нового критического показателя. По данным гидропоста, находящегося в областной столице, 29 сентября вода опустилась отметки ниже 89 см (-4 см за сутки).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Политсовет «Единой России» в Тюмени зачистили от скандального спикера гордумы Заболотного
- Уполномоченные по правам ребенка на Ямале и Тюменской области попали под санкции Канады
- Губернатору ХМАО Комаровой, которая пиарится на теме Арктической зоны, припомнили обещание построить дорогу для труднодоступных поселений
Свежие комментарии