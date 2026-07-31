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Мишустин поручил не допустить остановки производства МС-21

Мишустин поручил не допустить остановки производства МС-21

Председатель правительства Михаил Мишустин провел совещание по вопросам авиастроения, в ходе которого были озвучены параметры финансового обеспечения отрасли в 2026 году и меры по недопущению остановки производственных линий.

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