Мишустин поручил не допустить остановки производства МС-21

Председатель правительства Михаил Мишустин провел совещание по вопросам авиастроения, в ходе которого были озвучены параметры финансового обеспечения отрасли в 2026 году и меры по недопущению остановки производственных линий.
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