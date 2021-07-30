В Республике Карелия армейская авиация ЗВО принимает участие в тушении природных пожаров

К тушению пожаров в Карелии также привлечено более 100 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, более 20 единиц специальной техники.
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