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15 фильмов о женщинах с сильным характером

15 фильмов о женщинах с сильным характером

При словах «сильная женщина» в нашей голове рождаются образы людей, с которыми это понятие связано. Женщины с внутренним стержнем могут не нравиться, вызывать много споров, обвинений в свой адрес, но что точно — они притягательны, как магнит.

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