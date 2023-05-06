15 фильмов о женщинах с сильным характером

При словах «сильная женщина» в нашей голове рождаются образы людей, с которыми это понятие связано. Женщины с внутренним стержнем могут не нравиться, вызывать много споров, обвинений в свой адрес, но что точно — они притягательны, как магнит.
При словах «сильная женщина» в нашей голове рождаются образы людей, с которыми это понятие связано. Женщины с внутренним стержнем могут не нравиться, вызывать много споров, обвинений в свой адрес, но что точно — они притягательны, как магнит.
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