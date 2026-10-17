Есть встречи, которые кажутся случайными, но почему-то надолго остаются в памяти. Вы можете познакомиться с кем-то, почувствовать необъяснимое притяжение, разойтись в разные стороны, а спустя время снова оказаться рядом.
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