Фермеры Германии возмущены вмешательством Украины в сельское хозяйство своей страны. При этом немецкие средства массовой информации не пишут об этом, сообщил политолог глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в соцсети X.
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