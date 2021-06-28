Александр РоманченкоИсторияЧему учит трагедия фракийцев? МИФЫ ИСТОРИИ Чему учит трагедия фракийцев? РИМЛЯНЕ *СЛОМАЛИ* ЭТНОС ДАКОВ.Вернуться к статье13НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...ЧТО УТВЕРЖДАЕТ МИФ- Фракийцы были коренным народом Балкан непонятного происхождения. В отличие от своих соседей - древних греков, они не создали никакой цивилизации, а после завоевания римлянами как-то незаметно исчезли. Короче, совершенно *неисторический* народ..."Николай БерлизовОднако, в статье есть натяжки и явные фейки. Карта 3 рисует распределение индоевропейских языков групп сатем и кентум не три тысячи лет назад, а по состоянию на сегодняшний день. И в статье википедии, посвященной индоевропейским языкам, на которую дается ссылка, на карте, рисующей языковую ситуацию еще две с половиной тысячи лет назад, никаких славян нет. Иранцы есть. Балты есть. Фракийцы есть, славян нет. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8#%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%E2%80%A0 А в статье, посвященной фригийским языкам, с самого начала говорится следующее: "Фриги́йский язы́к — один из индоевропейских языков, язык фригийцев — народа, мигрировавшего с Балкан в Малую Азию. Составляет отдельную группу в рамках индоевропейской семьи, наиболее близок к древнегреческому и древнемакедонскому языкам. Засвидетельствован надписями, сделанными особым алфавитом, родственным древнегреческому, начиная с VIII в. до н. э. В последний раз фригийский язык как живой упоминается в источниках V в. н. э., но существуют предположения, что окончательно язык вымер только после арабского вторжения в VII в. н. э."https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Неувязочки у автора получаются...Alexandr ShishkanБольшое спасибо! Вы правы, но, мне кажется, есть одна опечатка по невнимательности, торопились, наверное - вторую сноску Вы дали на фригийский язык, а он тут при чем? Фракийцы и фригийцы - это разные народы, и даже разные языковые группы индоевропейской семьи, в первой Вашей сноске это есть. (Можно удалить этот комментарий и написать исправленный - со сноской на фракийский язык, а не на фригийский).Николай БерлизовДа, Вы совершенно правы, поторопился. и спасибо, что поправили! Впрочем, и в статье о фракийском языке ничего не говорится о его сходстве или родстве со славянскими. Так что уже оставлю свой коммент-торопыгу, как есть, а ссылочку дам новую, правильную: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BAAlexandr ShishkanСпасибо! Может быть, я не так понял, но, кажется, автор и не говорит, что фракийский сходен со славянским. Вот его фраза: "Исходно (3 тысячи лет назад), фракийцы были носителями только У-гаплогрупп I2a с небольшой примесью R1a Z280 (восточнославянских). Это были прото-славяне, чужая кровь добавилась позднее." - не знаю, насколько правда с гаплогруппами, но я понял так, что автор пишет, что фракийцы - не прото-славяне, совсем другая гаплогруппа, а небольшая примесь прото-славян добавилась позднее. Хотя фраза построена так, что можно подумать, будто "фракийцы - это были прото-славяне", но это противоречит словам автора, что у фракийцев и восточных славян были разные гаплогруппы. Просто неудачно построенная фраза.Александр РоманченкоСлавянство и тюркизм - понятие этногенетическое, а по генетике часть тюрок как и славяне являются носителями тех же гаплогрупп R1A. У киргизов носителей этой гаплогруппы 63%, но они тюрки. Ираноязычные таджики имеют тоже 63% носителей этой же гаплогруппы, но они арии.Николай БерлизовСлавянство и тюркизм - вопрос чисто-лингвистический и с гаплогруппами никак не связанный. Люди с одной им той же гаплогруппой могут говорить на разных языках и иметь абсолютно разную этническую самоидентификицию. Гаплогруппа R1А фиксируется и у славян, и у иранцев, и у индоариев, и у тюрок и никак не влияет на то, что одни из них считают себя славянами, иранцами, иранцами, индоариями, тюрками, либо чукчами и говорят на польском, русском, осетинском, таджикском, фарси, хинди, киргизском, либо ителменском...Николай БерлизовКм сожалению, в этой статье много неудачно построенных фраз Ну как можно еще понимать цитированный Вами фрагмент без скобок? "Исходно, фракийцы были носителями только У-гаплогрупп I2a с небольшой примесью R1a Z280 . Это были прото-славяне, чужая кровь добавилась позднее." Тут совершенно понятно, кем автор считает фракийцев. Которые просто занимали территорию, которую позднее заселили южные славяне.Александр РоманченкоНе то ли же самое мною и написано?Николай БерлизовНе на столько четко.Alexandr ShishkanЕщё небольшое добавление-воспоминание: по истории философии мы учили, как пример древнегреческого атеизма, высказывание Ксенофана: "Если быки, или львы, или кони имели бы руки Или руками могли рисовать и ваять, как и люди, Боги тогда б у коней с конями схожими были, А у быков непременно быков бы имели обличье; Словом, тогда походили бы боги на тех, кто их создал. Черными пишут богов и курносыми все эфиопы, Голубоокими их же и русыми пишут фракийцы." - а я ещё тогда подумал: так фракийцы, оказывается, были синеглазыми блондинами! (так что Кирк Дуглас на роль фракийца Спартака подобран очень реалистично! :))ludmila CernegaКак все это тяжело! Лучшие люди страны гибли !Ivan DaraktchievОколо 50% здесь придумки греческой и еврейской пропагандой, которъе владеют Википедия (там не мало тюркской тоже). Первичную ориентацию насчет фракийцев можно получить из https://www.academia.edu/40571719/ (Причерноморието - люлка на европейската цивилизация и Тракия като арийска сърцевина) и еще https://www.academia.edu/43517045/Елементите_на_Арийския_цивилизационен_ареал (на том же сайте есть вариантов и на английском), а дальше деталях надо искать в библиографии.Комментировать
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