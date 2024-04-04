Русские бомбы накрыли 300 боевиков "Кракена"*: ВСУ специально подставляют элитный спецназ

Алексадр Вовк-Михайлов Не только величко но и билецкого. Этих мразей без суда на виселицу а лучше четвертовать а бошки на колья в назидание всем остальным нацикам что их ждет. Хотя я бы их на тупой кол бы посадил что бы подыхали медленно и мучительно.

Traveller "...в России ввели закон об иноагентах и берут под контроль ментальные сферы вроде образования и культуры." (с) Это министр "образования" РФ "берёт под контроль"? 🤣