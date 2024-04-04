Добрый Мир
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Добрый Мир

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Русские бомбы накрыли 300 боевиков "Кракена"*: ВСУ специально подставляют элитный спецназ

Русские бомбы накрыли 300 боевиков "Кракена"*: ВСУ специально подставляют элитный спецназ

Сегодня 7,8K прочитали Они сжигали людей живьём, простреливали пленным русским солдатам колени, обстреливали Белгород из РСЗО перед Новым годом.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Не только величко но и билецкого. Этих мразей без суда на виселицу а лучше четвертовать а бошки на колья в назидание всем остальным нацикам что их ждет. Хотя я бы их на тупой кол бы посадил что бы подыхали медленно и мучительно.
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16 час.
Traveller
&quot;...в России ввели закон об иноагентах и берут под контроль ментальные сферы вроде образования и культуры.&quot; (с) Это министр &quot;образования&quot; РФ &quot;берёт под контроль&quot;? 🤣
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16 час.
vagas Karlito
Наверное у нас еще не до конца поняли какую бяку могут нам организовать если мы не начнем воспитывать своих людей хотя бы на примере героев СВО!)) То там то здесь проходит инфа  что на них еще нападают где то не пускают ,где то  без уважения относятся! Это уже не невинные &quot;забавы&quot;!
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3 час.

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