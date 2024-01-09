Как минимум в 20 регионах России наблюдается дефицит учителей

К концу года их зарплата была ниже минимального размера оплаты труда в 75 регионах.По данным образовательных ведомств субъектов страны, в ряде регионов России наблюдаются трудности с преподаванием таких ключевых дисциплин, как математика, физика, русский язык, литература и иностранные языки.