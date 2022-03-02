Международный союз велосипедистов отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях

Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на уровне сборных под национальным флагом.

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