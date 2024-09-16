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В «Ахмате» рассказали о бегстве наемников в Курской области

В «Ахмате» рассказали о бегстве наемников в Курской области

Сотрудники частных военных компаний из США и Великобритании, воевавшие в качестве наемников в рядах ВСУ, сбежали из Курской области спустя неделю боев, сообщают "Известия" со ссылкой на командира разведывательной группы спецназа «Ахмат» .

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