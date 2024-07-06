Спартак-2 – ФК Тверь где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Вторая Лига 7 июля

В воскресенье, 7 июля, сыграют Спартак-2 и ФК Тверь в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ). ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе «Futbol’noe pole 4 Akademiya Spartak im.