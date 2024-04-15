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«Мы не стремимся к конфликту с Ираном»: глава Пентагона высказался по поводу иранских ударов возмездия по Израилю

«Мы не стремимся к конфликту с Ираном»: глава Пентагона высказался по поводу иранских ударов возмездия по Израилю

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном вскоре после того, как Тегеран нанес ответные удары по военным объектам в Израиле в ответ на террористический удар по иранскому консульству в Сирии.

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