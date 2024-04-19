Хавбек «Спартака» Игнатов о том, чему научился у Абаскаля: «Я стал лучше прессинговать. Когда новый человек приходит, он что-то новое дает»

14 апреля руководство «Спартака» приняло решение уволить Абаскаля с поста главного тренера. 17 апреля красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном гостевом матче 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
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